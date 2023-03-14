Джо Байден вскоре планирует поговорить с Си Цзиньпином – Reuters

В то же время, о дате разговора двух лидеров пока информации нет.

В понедельник, 13 марта, президент США Джо Байден заявил, что в скором времени планирует поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином. Однако он точно не сказал, когда именно.

Об этом сообщает агентство Reuters.

На вопрос во время встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком в Сан-Диего, обеспокоен ли он тем, что Китай расценит соглашение о плане AUKUS как агрессию, Байден ответил: "нет".

В то же время, лидер Соединенных Штатов подтвердил, что в ближайшее время будет говорить с Си Цзиньпином.

Напомним, Великобритания, США и Австралия объявили о плане AUKUS в 2021 году в рамках усилий по противодействию все большему военному присутствию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Заключительные детали трехстороннего соглашения о подводных лодках лидеры государств обсуждали несколько дней назад.

Встреча лидеров в Вашингтоне – о чем будут говорить Джо Байден и Олаф Шольц