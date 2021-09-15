Джо Байден заверил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече

Глава Белого дома уверяет, что сообщение СМИ не соответствует действительности.
Президент США Джо Байден опроверг информацию СМИ о том, что лидер КНР Си Цзиньпин отказался от проведения очной встречи с ним.
Напомним, что ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден в недавнем телефонном разговоре предложил председателю КНР Си Цзиньпину провести саммит, на что лидер Китая ответил отказом, предложив Вашингтону смягчить риторику в отношении Пекина.
По информации СМИ, которое ссылается на знакомые с деталями разговора двух лидеров источники, предложение встречи было озвучен в ходе 90-минутного разговора между лидерами. Как отмечают источники издания, Байден предложил Си Цзиньпину провести очный саммит, но не смог добиться согласия. По мнению СМИ, это привело ряд официальных лиц США к выводу, что Пекин продолжает вести жесткую игру с Вашингтоном.
По словам собеседников издания, администрация Байдена расценивала общение двух лидеров стран как возможность проверить, готов ли Си к серьезному взаимодействию после того, как череда дипломатических контактов между представителями США и КНР не принесла значительного результата.
"Президент США Джо Байден заявил журналистам, что не соответствуют действительности. Си Цзиньпин отказал ему, когда он в ходе телефонного разговора на прошлой неделе предложил провести личный саммит", — пишет агентство Reuters.
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