Джо Байден заверил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече

Джо Байден заверил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече

Глава Белого дома уверяет, что сообщение СМИ не соответствует действительности.

Президент США Джо Байден опроверг информацию СМИ о том, что лидер КНР Си Цзиньпин отказался от проведения очной встречи с ним.

Напомним, что ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден в недавнем телефонном разговоре предложил председателю КНР Си Цзиньпину провести саммит, на что лидер Китая ответил отказом, предложив Вашингтону смягчить риторику в отношении Пекина.

По информации СМИ, которое ссылается на знакомые с деталями разговора двух лидеров источники, предложение встречи было озвучен в ходе 90-минутного разговора между лидерами. Как отмечают источники издания, Байден предложил Си Цзиньпину провести очный саммит, но не смог добиться согласия. По мнению СМИ, это привело ряд официальных лиц США к выводу, что Пекин продолжает вести жесткую игру с Вашингтоном.

По словам собеседников издания, администрация Байдена расценивала общение двух лидеров стран как возможность проверить, готов ли Си к серьезному взаимодействию после того, как череда дипломатических контактов между представителями США и КНР не принесла значительного результата.

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"Президент США Джо Байден заявил журналистам, что не соответствуют действительности. Си Цзиньпин отказал ему, когда он в ходе телефонного разговора на прошлой неделе предложил провести личный саммит", — пишет агентство Reuters.

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