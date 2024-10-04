Джонсон назвал имя политика, при президентстве которого Путин не напал бы на Украину

Президент-диктатор РФ Владимир Путин не совершил бы вторжение в Украину, если бы президентом США на момент начала полномасштабной войны был Дональд Трамп.

Такое мнение высказал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в интервью The Telegraph.

По его словам, непредсказуемости американского политика было достаточно, чтобы убедить Путина не рисковать и не начинать войну с Украиной. В Кремле считали, отметил бывший премьер, что Трамп мог бы воспринять нападение на европейскую страну как оскорбление Америки и мирового порядка. Следовательно, его реакция могла бы быть жесткой. Именно это очень тревожило Москву.

Абсолютную непредсказуемость Джонсон называет одним из преимуществ Дональда Трампа.

"Это одна из причин, почему я смотрю на то, как он действительно вел себя в международных делах, и сопоставляю это с тем, что о нем говорят люди", — высказался экс-премьер Британии.

Кроме того, Джонсон прокомментировал опасения Украины из-за возможного президентства Дональда Трампа. По его словам, кандидат в президенты США не захочет войти в историю как человек, начавший свой второй срок не из того, что сделал Америку большой, а из того, что снова сделал великим Советский Союз.

"Очень важно, чтобы мы понимали, что борьба Украины абсолютно экзистенциальна для свободы и демократии в Европе, и если Украина упадет, это будет абсолютная катастрофа. И он это понимает", — подчеркнул Борис Джонсон.

Напомним, ранее Борис Джонсон обнародовал план, который может использовать Дональд Трамп для прекращения войны в Украине. Джонсон заявил, что у Трампа будет огромный шанс не только исправить ошибки предшественника, но и увести мир вперед.

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