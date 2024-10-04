Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Джонсон назвал имя политика, при президентстве которого Путин не напал бы на Украину

Джонсон назвал имя политика, при президентстве которого Путин не напал бы на Украину

Борис Джонсон. / Фото: Associated Press

Абсолютную непредсказуемость Джонсон называет одним из преимуществ Дональда Трампа.

Президент-диктатор РФ Владимир Путин не совершил бы вторжение в Украину, если бы президентом США на момент начала полномасштабной войны был Дональд Трамп.

Такое мнение высказал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в интервью The Telegraph.

По его словам, непредсказуемости американского политика было достаточно, чтобы убедить Путина не рисковать и не начинать войну с Украиной. В Кремле считали, отметил бывший премьер, что Трамп мог бы воспринять нападение на европейскую страну как оскорбление Америки и мирового порядка. Следовательно, его реакция могла бы быть жесткой. Именно это очень тревожило Москву.

Абсолютную непредсказуемость Джонсон называет одним из преимуществ Дональда Трампа.

"Это одна из причин, почему я смотрю на то, как он действительно вел себя в международных делах, и сопоставляю это с тем, что о нем говорят люди", — высказался экс-премьер Британии.

Кроме того, Джонсон прокомментировал опасения Украины из-за возможного президентства Дональда Трампа. По его словам, кандидат в президенты США не захочет войти в историю как человек, начавший свой второй срок не из того, что сделал Америку большой, а из того, что снова сделал великим Советский Союз.

"Очень важно, чтобы мы понимали, что борьба Украины абсолютно экзистенциальна для свободы и демократии в Европе, и если Украина упадет, это будет абсолютная катастрофа. И он это понимает", — подчеркнул Борис Джонсон.

Напомним, ранее Борис Джонсон обнародовал план, который может использовать Дональд Трамп для прекращения войны в Украине. Джонсон заявил, что у Трампа будет огромный шанс не только исправить ошибки предшественника, но и увести мир вперед.

Читайте также:

Кто писал план победы и почему изменилась риторика Трампа в отношении Зеленского

Кто писал план победы и почему изменилась риторика Трампа в отношении Зеленского

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация