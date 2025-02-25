Джонсон назвал соглашение Трампа грабительским, но важным для Украины: подробности

Джонсон считает, что Киеву важно воспользоваться этой возможностью, ведь поддержка США играет ключевую роль в будущем Украины.

Борис Джонсон заявил, что обновленный вариант экономического соглашения США с Украиной более благоприятный, чем первоначальный проект.

Об этом он сказал в интервью Politico.

Бывший премьер-министр Великобритании провел параллели между этим соглашением и американским ленд-лизом, введенным в 1941 году для поддержки союзников во время Второй мировой войны.

“Да, это грабительство, если смотреть с одной стороны, но таким же был и ленд-лиз в 1941 году. Я действительно считаю, что нам нужно пройти через этот этап, признать, чем на самом деле это соглашение”, – подчеркнул Джонсон.

По словам экс-премьера, нынешний проект документа теперь обязывает США поддерживать свободную, суверенную и безопасную Украину. Это существенное изменение по сравнению с первоначальным вариантом, вызвавшим дискуссии из-за его условий.

Напомним, по словам экспредставителя США по вопросам Украины, соглашение о ископаемых не является циничной попыткой Трампа воспользоваться Украиной.

Читайте также: