Джонсон назвал "темным знаком" решение Путина признать фейковые "ЛДНР"

Джонсон подчеркнул, что события развиваются в неправильном направлении.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что решение Путина признать ОРДЛО нарушает международное право.

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Об этом пишет Guardian.

"Это вопиющее нарушение суверенитета и целостности Украины", — сказал Джонсон.

Он также назвал это "плохой приметой" и "темным знаком" того, что события развиваются в неправильном направлении.

Напомним, президент страны-агесора Владимир Путин объявил об официальном признании псевдореспублик на Донбассе, так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Также Путин в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписали соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским лидером Джо Байденом последние новости о признании Владимиром Путиным "ЛНР" и "ДНР".

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