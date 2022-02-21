Джонсон назвал "темным знаком" решение Путина признать фейковые "ЛДНР"

Джонсон подчеркнул, что события развиваются в неправильном направлении.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что решение Путина признать ОРДЛО нарушает международное право.
Об этом пишет Guardian.
"Это вопиющее нарушение суверенитета и целостности Украины", — сказал Джонсон.
Он также назвал это "плохой приметой" и "темным знаком" того, что события развиваются в неправильном направлении.
Напомним, президент страны-агесора Владимир Путин объявил об официальном признании псевдореспублик на Донбассе, так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Также Путин в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписали соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским лидером Джо Байденом последние новости о признании Владимиром Путиным "ЛНР" и "ДНР".
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