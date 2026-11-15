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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Джонсон назвал условие прекращения войны: что должен услышать Путин

Бывший премьер-министр Великобритании считает, что для прекращения российской агрессии Запад должен продемонстрировать решимость в отношении будущего Украины в НАТО.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Война Путина против Украины и Запада

Война Путина против Украины и Запада / © ТСН

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что единственным действенным способом положить конец войне России против Украины является вступление нашей страны в НАТО. По его мнению, Запад должен четко заявить об этой перспективе, чтобы российский диктатор Владимир Путин осознал истинные намерения союзников Киева.

Об этом Джонсон написал в социальной сети X.

По словам бывшего премьер-министра Великобритании, для прекращения российской агрессии Запад должен продемонстрировать единство и решимость в отношении будущего Украины в Североатлантическом альянсе.

«Единственный способ положить конец этой войне — это чтобы Путин понял, чего на самом деле хочет Запад. Единственное, что сработает, — это вступление Украины в НАТО», — подчеркнул Джонсон.

Он призвал западных политиков не ограничиваться общими заявлениями, а последовательно отстаивать перспективу членства Украины в Альянсе.

«Мы должны говорить об этом и действительно иметь это в виду», — добавил бывший глава британского правительства.

Отдельно политик обратил внимание на необходимость аналогичных заявлений со стороны других западных лидеров. В частности, он упомянул мэра Большого Манчестера Энди Бернема и Белый дом, фактически призвав их поддержать четкую позицию относительно будущего Украины в НАТО.

В своём посте Джонсон положительно отозвался о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона относительно места Украины в Альянсе.

«Очень приятно видеть, как Эмманюэль Макрон вновь подтверждает, что место Украины — в самом сердце НАТО. Именно такая четкость нам и нужна. Именно это должен услышать Путин», — написал он.

При этом Джонсон перепостил предыдущее сообщение Макрона, в котором французский президент предупредил, что попытки сократить поддержку Украины и заставить её согласиться на несправедливые условия мира представляют угрозу для безопасности всего европейского континента.

Напомним, что Польша на данный момент приостанавливает финансовые взносы в программу PURL, в рамках которой осуществляются закупки американского вооружения для Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал причиной такого решения значительные расходы Варшавы на собственное перевооружение и высокий дефицит бюджета.

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