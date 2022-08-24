Джонсон о переговорах Украины с РФ: "были бы катастрофой для всего мира"

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что проведение переговоров Украины с Россией на данный момент было бы катастрофой для всего мира.

Однако президент РФ Владимир Путин даже не предлагает подобные переговоры.

Об этом Джонсон сказал во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинга в Киеве 24 августа.

"Есть определенная логика в той позиции, в которой мы оказались, потому что сейчас нет переговоров, нет предложений. Путин даже не предлагает переговоры, и даже если бы было такое предложение, я не вижу, при каких обстоятельствах украинцы согласились бы на эти переговоры", – заметил британский премьер.

"Учитывая агрессию, тиранию, которая происходит в Украине, подобные переговоры были бы катастрофой для всего мира", — подчеркнул Джонсон.

Напомним, 24 августа постпред России в ООН Василий Небензя цинично заявил, что "Россия ожидает переговорного решения войны в Украине".

Зеленский и Джонсон анонсировали, как Великобритания дополнительно поможет Украине

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