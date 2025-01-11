Джонсон обматерил Путина и напомнил, что Российской империи больше не существует

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко обругал российского диктатора и напомнил Путину, что Российской империи "больше нет".

Об этом Джонсон сказал в интервью балтийскому медиа Delfi.

Джонсона попросили прокомментировать его заявление, что если бы его избрали премьер-министром Великобритании раньше, то он мог бы предотвратить полномасштабную войну против Украины.

Политик ответил, что помог бы Украине стать членом НАТО. Потому что, по его мнению, проблема Запада в отношениях с Украиной состоит в "хронически двусмысленном" подходе.

"Что это такое? Украина – часть Запада или российской сферы влияния? И я думаю, самое важное, что нам нужно донести до Путина, – это то, что Россия больше не является империей и все кончено", – говорит Джонсон.

Экс-премьер подчеркнул, что действия Путина являются архаическими и варварскими.

"Путин должен понять, что Эстония, Латвия, Литва – ни одна из этих стран больше не часть российской империи, и то же касается Украины. Все кончено. Больше нет империи, Владимир. Ты – е**аный идиот (англ. f*cking idiot – Ред.).. Извиняюсь за эти слова, но так оно и есть", – сказал Джонсон.

Напомним, что в последнем интервью матом отличился президент Зеленский. В частности, он заявил, что гарантам Будапештского меморандума было "по…ру" на Украине. Также президент назвал санкции против РФ "х**ней".

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