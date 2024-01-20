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Джонсон оценил, как победа Трампа на выборах повлияет на поддержку Украины

Джонсон оценил, как победа Трампа на выборах повлияет на поддержку Украины

Фото: Associated Press

Экспремьер считает, что возвращение Трампа — то, что нужно миру.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон считает, если следующим президентом США станет Дональд Трамп, то он "не бросит украинцев".

Такое мнение он высказал в своей еженедельной колонке Daily Mail.

По словам Джонсона, возвращение Трампа в Белый дом — "это то, что нужно миру" и может стать "большой победой".

"Я просто не могу поверить, что Трамп бросит украинцев: наоборот, поняв, что с Путиным нельзя договориться, я считаю, что велика вероятность того, что он удвоит усилия и завершит начатое — даст им то, что нужно для победы", – высказал мнение британский экспремьер.

Джонсон высказал мнение, что вряд ли Трамп "захочет войти в историю как президент, покинувший страну, которой он уже существенно помог стать свободной". Он напомнил, что именно экспрезидент США предоставил ВСУ противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые помогли в битве за Киев.

Политик убежден, что существует вероятность, что Трамп удвоит усилия Вашингтона по помощи Украине и предоставит ей то, что необходимо для победы. По его словам, мир нуждается в лидере США, "чья готовность к применению силы и абсолютная непредсказуемость являются главным сдерживающим фактором для врагов Запада".

"Если это так, то есть все шансы, что при Трампе Запад станет сильнее, а мир – более стабильным", – сказал Джонсон.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский пригласил Трампа в Киев. По его словам, будет рад увидеть его в Украине при том условии, если тот сможет остановить войну с Россией в течение 24 часов, как он обещал.

Напомним, кандидат в президенты на выборах 2024 года Дональд Трамп после победы в Айове сделал скандальное заявление о войне в Украине . Он говорит, что в случае его прихода к власти в США он "очень быстро" закончит войну, потому что "прекрасно ладит с Путиным".

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