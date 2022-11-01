Джонсон оценил, применит ли Путин ядерное оружие против Украины: "Он был бы безумным"

У западных стран и НАТО "есть множество вариантов" ответа на ядерный удар со стороны России.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что президент России Владимир Путин не применит тактическое ядерное оружие против Украины.

Об этом британский политик сказал в интервью Sky News.

"Я не думаю, что он (Путин – ред.) это сделает, он был бы безумным, если бы сделал это", – сказал Джонсон.

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Он добавил, что ядерный удар в Украине означал бы "немедленный выход России из клуба цивилизованных наций".

Джонсон также назвал "полной катастрофой" для РФ ядерный удар по Украине. В таком случае Россия оказалась бы в "криогенной экономической заморозке", а Путин "потерял бы значительную часть той глобальной молчаливой поддержки, которую он имел до этого".

"Многие хотят дать Путину определенный кредит доверия. Этого не станет, как только он сделает нечто подобное. Он также существенно потеряет покровительство китайцев. И в своей собственной стране, я думаю, он вызовет абсолютно истерическую реакцию", – рассказал экс-премьер Британии.

Он сказал, что у западных стран и НАТО "есть много вариантов" ответа на ядерный удар России. Однако Джонсон считает "очень, очень, очень, очень маловероятным, что до этого (ядерного удара со стороны РФ – ред.) дойдет".

Политик также убежден, что Украина "совершенно неизбежно" победит в войне с Россией. И Британия должна дальше поддерживать Украину.

Ядерные угрозы России

Россия постоянно из уст разных рупоров кремлевских властей и самого диктатора Путина угрожает применить ядерное оружие в войне против Украины. В то же время периодически в РФ уверяют, что не планируют наносить ядерный удар. Более того, там взялись обвинять Украину в изготовлении "грязной бомбы". Так, недавно Путин заявил, что "ядерный удар по Украине" якобы России не нужен, и еще раз обвинил Киев в создании "грязной бомбы".

Президент США Джо Байден подверг сомнению искренность заявлений Путина о том, что тот не намерен применять ядерное или химическое оружие в Украине.

Глава Пентагона Ллойд Остин публично обратился к руководству России с предупреждением о том, что в случае применения ядерных компонентов в войне против Украины поступит серьезный ответ от мира. В то же время, по данным Пентагона, пока не фиксируются никакие признаки того, что Путин принял решение применить ядерное оружие или "грязную бомбу".

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