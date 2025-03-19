Джонсон отреагировал на несогласие Путина на полноценное перемирие

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал тот факт, что президент России Владимир Путин не согласился на безусловное 30-дневное прекращение огня.

Об этом Джонсон написал в соцсети Х.

Экс-премьер Британии назвал реальные планы российского диктатора по Украине и войне.

"Какой сюрприз – Путин отвергает безусловное прекращение огня. Он хочет продолжать бомбить и убивать невинных украинцев. Он хочет разоружить Украину. Он хочет нейтрализации Украины. Он хочет сделать Украину вассальным государством России. Он не ведет переговоры. Он смеется над нами", – говорится в сообщении Джонсона.

Напомним, во время разговора с президентом США Дональдом Трампом 18 марта Путин не согласился на полное 30-дневное прекращение огня, заявив, что Россия на 30 дней прекратит удары только по энергетической инфраструктуре Украины.