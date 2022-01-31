Джонсон перед визитом в Украину призовет Путина "отойти от края пропасти"

Джонсон перед визитом в Украину призовет Путина "отойти от края пропасти"

По информации издания Mirror, британский премьер вылетит в Киев уже завтра, 1 февраля.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе посетит Украину.

Об этом на брифинге рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По информации издания Mirror, Джонсон планирует отправиться в Киев уже во вторник, 1 февраля. В преддверии визита он позвонит президенту РФ Владимиру Путину.

Джонсон признался, что призовет Путина "отойти от края бездны" из-за Украины. Премьер-министр заявил, что Россия столкнется с "кровавым сопротивлением" народа Украины в случае вторжения. Политик в очередной раз подчеркнул, что вторжение в Украину будет "абсолютной катастрофой для мира" и, в первую очередь, самой России.

Также в СМИ сообщили, что Борис Джонсон якобы отменил запланированный на февраль визит в Японию из-за роста напряженности вокруг Украины. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии.

Ранее Дмитрий Кулеба анонсировал "парад визитов иностранных топ-чиновников" в Украину.

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