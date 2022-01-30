Джонсон планирует отправить дополнительные войска в Восточную Европу из-за угрозы вторжения РФ в Украину

"Украина должна быть свободна в выборе своего будущего", — подчеркнул Джонсон.

На фоне угрозы вторжения РФ в Украину Великобритания рассматривает возможность удвоения численности своих войск в Восточной Европе и отправления оборонительного оружия в Эстонию.

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что британский премьер-министр Борис Джонсон уже приказал вооруженным силам страны подготовиться к возможному "развертыванию по всей Европе на следующей неделе" для поддержки союзников по НАТО.

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"Этот пакет станет четким сигналом Кремлю: мы не потерпим их дестабилизирующей деятельности и всегда будем поддерживать наших союзников по НАТО перед враждебностью России", — заявил он.

По мнению главы британского правительства, "если президент Путин изберет путь кровопролития и разрушения, это будет трагедией для Европы". В то же время, подчеркивает Джонсон, "Украина должна быть свободна в выборе своего будущего".

По данным издания, на следующей неделе представительство Великобритании посетит штаб-квартиру НАТО, чтобы уточнить детали указанного пакета мер безопасности, предусматривающего развертывание дополнительных войск, кораблей и истребителей.

Сейчас более 900 британских военнослужащих базируются в Эстонии, около 150 – в Польше, а еще более сотни – в Украине. Между тем, авианосец HMS Prince of Wales находится в режиме ожидания, чтобы, в случае эскалации напряжения, выдвинуться в течение нескольких часов.

Напомним, что на следующей неделе британский премьер должен посетить Украину. Кроме того, в скором времени он проведет разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Также на следующей неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес встретится с союзниками по НАТО в Венгрии, Словении и Хорватии.

Ранее Борис Джонсон заявлял, что британское правительство готово без колебаний и раздумий ввести жесткие санкции против РФ и лично Владимира Путина, если он решится вторгнуться в Украину.

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