Джонсон поехал в США на встречу с республиканцами: при чем здесь Украина

Бывший премьер Британии Борис Джонсон улетел в США, чтобы усилить поддержку Украины.
Экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон уехал в США, чтобы встретиться с законодателями-республиканцами и давить на них для продления военной помощи Украине.
Об этом сообщает Reuters.
Джонсон должен выступить во вторник, 31 января, вечером в частном республиканском клубе и встретиться с группой сенаторов-республиканцев.
Также он хочет обсудить с ними необходимость "западного единства, поддержки Украины и что еще можно сделать против угрозы России".
Следует отметить, что перед визитом в США Борис Джонсон 22 января неожиданно приехал в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Экс-начальник правительства Британии также посетил Бородянку на Киевщине и осмотрел последствия российских бомбардировок.
Напомним, ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон раскритиковал страны Запада за нерешительность в вопросе поддержки вступления Украины в НАТО, что привело к "худшей войне в Европе за последние 80 лет".
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