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Джонсон предложил отправить войска Европы в Украину еще в мир с Россией: что задумал
По его мнению, такой шаг стал символом поддержки Украины со стороны партнеров.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался за размещение в Украине европейских военных подразделений еще до достижения договоренностей о прекращении огня с Россией.
О своей позиции политик заявил в эфире телеканала Sky News после выступления в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI).
Джонсон предположил, что военный контингент могли бы сформировать страны так называемой Коалиции желающих — добровольного объединения государств-партнеров Украины. Их военнослужащие могли бы выполнять вспомогательные и тыловые задачи, в частности, обеспечивать логистику в безопасных районах, расположенных «в много милях от линии фронта».
«То, о чем я говорю, знаком как символ нашей поддержки», — пояснил свою позицию экс-премьер.
Во время разговора с главным ведущим Sky News Марком Остином Джонсон особо подчеркнул: именно Украина должна решать, военных каких стран приглашать на свою территорию.
«Это не зависит от Кремля — и это имеет решающее значение», — подчеркнул политик.
Комментируя возможность втягивания НАТО в войну, Борис Джонсон заявил, что Альянс «несравненно сильнее России». В то же время, по его словам, диктатор Путин уже сейчас «чинит всяческие ужасы против украинцев».
По убеждению бывшего британского премьера, решительная позиция по отношению к Кремлю может иметь положительный эффект. Путин должен понять, что интеграция Украины в западное сообщество государств является стратегической целью.
Ранее сообщалось, что британский министр Гемиш Фалконер раскритиковал Дональда Трампа за публичные заявления о дружбе с российским диктатором Владимиром Путиным.
Мы ранее информировали, что Французские военнослужащие находятся в Украине в рамках миссии по обучению и технической поддержке украинской армии.