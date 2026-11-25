Борис Джонсон / © Associated Press

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался за размещение в Украине европейских военных подразделений еще до достижения договоренностей о прекращении огня с Россией.

О своей позиции политик заявил в эфире телеканала Sky News после выступления в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI).

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Джонсон предположил, что военный контингент могли бы сформировать страны так называемой Коалиции желающих — добровольного объединения государств-партнеров Украины. Их военнослужащие могли бы выполнять вспомогательные и тыловые задачи, в частности, обеспечивать логистику в безопасных районах, расположенных «в много милях от линии фронта».

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«То, о чем я говорю, знаком как символ нашей поддержки», — пояснил свою позицию экс-премьер.

Во время разговора с главным ведущим Sky News Марком Остином Джонсон особо подчеркнул: именно Украина должна решать, военных каких стран приглашать на свою территорию.

«Это не зависит от Кремля — и это имеет решающее значение», — подчеркнул политик.

Комментируя возможность втягивания НАТО в войну, Борис Джонсон заявил, что Альянс «несравненно сильнее России». В то же время, по его словам, диктатор Путин уже сейчас «чинит всяческие ужасы против украинцев».

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По убеждению бывшего британского премьера, решительная позиция по отношению к Кремлю может иметь положительный эффект. Путин должен понять, что интеграция Украины в западное сообщество государств является стратегической целью.

Ранее сообщалось, что британский министр Гемиш Фалконер раскритиковал Дональда Трампа за публичные заявления о дружбе с российским диктатором Владимиром Путиным.

Мы ранее информировали, что Французские военнослужащие находятся в Украине в рамках миссии по обучению и технической поддержке украинской армии.

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