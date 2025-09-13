Джонсон присоединился к утренней традиции Одессы на Ланжероне

Борис Джонсон / © Associated Press

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял участие в новой традиции Одессы — «Piano рассвет», во время которой местные жители встречают утро под живую музыку пианиста Игоря Янчука прямо на пляже Ланжерон.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в соцсети Facebook

Идея таких утренних встреч возникла после полномасштабного вторжения. Несмотря на обстрелы и тяжелые ночи, одесситы приходят сюда, чтобы начать день на позитивной ноте.

Со временем «Piano рассвет» превратился в больше, чем просто концерт — эта традиция стала символом стойкости и духа города, объединяющего людей в сложные времена.

© Алексей Гончаренко facebook

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети появились видео и фото, где бывший премьер-министр Великобритании и горячий сторонник Украины приехал в город на Черном море