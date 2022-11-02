Джонсон призвал Запад не подталкивать Украину к "грязному" соглашению с Путиным

Джонсон отмечает, что такие действия будут только побуждать российского диктатора к дальнейшей агрессии.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призыва западных лидеров не давить на Украину по поводу подписанию мирного соглашения с РФ на невыгодных условиях.

Об этом информирует Sky News.

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"Я думаю, что опасность состоит в том, что мы попытаемся пойти на компромисс и найти какое-то соглашение, какое-то грязное соглашение с Путиным, попытаемся побуждать украинцев торговать своей территорией", – говорит Джонсон.

Он отмечает, что такие действия будут только побуждать российского диктатора к дальнейшей агрессии.

"Награда за твердость и продолжение поддержки Украины абсолютно огромна, потому что впервые за десятилетие мы показали, что действительно верим в демократию и свободу, и что мы действительно готовы поддерживать их и эти ценности в Европе", — отмечает экс-премьер.

По мнению Джонсона, украинская победа может оказаться абсолютным переломным моментом для мира.

Ранее Борис Джонсон заявил, что Путин не применит тактическое ядерное оружие против Украины, а если это сделает, то он "сумасшедший".

Издание Financial Times сообщало, что Джонсон продолжит и дальше сотрудничать с союзниками, чтобы содействовать Украине в противостоянии с РФ.

РФ начала говорить о переговорах: в чем здесь подвох

Напомним, что Россия в последнее время говорит о необходимости переговоров. Но переговоры оккупанты хотят вести не с Украиной, а с Западом. Так, глава МИД страны-агрессора Лавров заявил, что Путин все еще готов к переговорам с Западом по Украине.

В МИД Украины объяснили, что заявлениями о переговорах Россия пытается выиграть время. Представители Украины отмечают, что Россия не способна к переговорам и выдвигает только ультиматумы.

По мнению министра иностранных дел Кулебы, россияне просто имитируют готовность к переговорам.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил бессмысленность потенциальных переговоров с Россией о войне. Жданов отметил, что Путин больше всего пытается доказать свою субъектность и посадить Байдена за стол переговоров – прежде всего, чтобы показать собственную значимость.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк выразил уверенность, что у России нет опции "вернуться назад, в январь 2022-го" и снова вести переговоры с США. В то же время он убежден, что Путин и его приспешники окажутся на трибунале за геноцид украинцев и военные преступления.

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