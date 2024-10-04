Джонсон пытался отказать Путина от вторжения в Украину: но "фюрер" боялся ракет НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытался отказать диктатора РФ Владимира Путина от вторжения в Украину. Впрочем, "фюрер" опасался, что ракеты НАТО улетят на Москву.

Об этом британский политик рассказал в готовящихся мемуарах "Unleashed", сообщает The Times.

Джонсон говорит, что никто не планировал предоставить Украине натовские ракеты. Но Путин не верил этому. Хозяин Кремля считал, что "вряд ли понадобится много времени", чтобы запущенная из Украины ракета поразила Москву.

"В какой-то момент он сделал что-то вроде жутко-шутливого замечания по риску просчета — непреднамеренного обмена ядерным оружием между Россией и НАТО: "Я не хотел бы причинить тебе боль, Борис", — сказал он (это замечание Кремль позже опроверг. Никогда не верь чему-либо, что говорит Москва, пока это не будет официально опровергнуто)", — говорится в мемуарах.

Напомним, американский журнал The Atlantic опубликовал материал о том, что диктатор РФ Владимир Путин одержим идеей бессмертия. В частности, гости "фюрера" перед встречей могут неделями находиться на карантине.

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