Джонсон раскритиковал Запад из-за медленной помощи Украине: в Британии отреагировали

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал Запад из-за медленных поставок Украине оружия. В МИД Британии считают его слова преувеличением.

Об этом в комментарии SkyNews сказал министр иностранных дел Джеймс Клэверли.

Британский министр иностранных дел отметил, что считает слова Бориса Джонсона "преувеличением". Он добавил, что именно его страна одна из первых начала помогать Украине.

"Мы были первыми в мире, кто передал боевые танки, другие страны мира потом последовали нашему примеру. Мы первыми взяли на себя обязательства по подготовке пилотов истребителей, потом другие страны последовали нашему примеру. Мы были первыми, кто взял на себя обязательства по тем ракетам дальнего радиуса действия, которые помогают украинцам в их борьбе на юге и юго-востоке Украины", - сказал Клеверли.

Напомним, в колонке для журнала Spectator Борис Джонсон подверг критике то, как Запад предоставляет Украине оружие. Он призвал Британию предоставить Украине гаубицы, больше крылатых ракет Storm Shadow и помочь беспилотным технологиям, "если мы можем".

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