Джонсон резко ответил, действительно ли заставил Зеленского отказаться от переговоров с РФ в 2022-м

Борис Джонсон. / © Associated Press

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал чушью заявления России о том, что именно он еще в 2022-м якобы убедил президента Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Москвой по прекращению войны.

Об этом экс-премьер заявил в интервью School of War Podcast .

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«Это полная, абсолютная чушь. Не было ни одного европейского лидера, ни одного западного лидера, который мог бы остановить украинцев в борьбе за свою страну», — сказал Джонсон.

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Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон рассказал, какое главное послание хотел передать президенту Владимиру Зеленскому и украинцам во время визита в Киев в апреле 2022 года.

По его словам, после успешного вытеснения российских войск из Киевской области он хотел заверить Украину в поддержке Великобритании. По его словам, такой же позиции Лондон придерживается до сих пор.

«Я не могу быть больше украинцем, чем сами украинцы. Но если вы хотите и дальше бороться, то мы будем рядом», — вспомнил Джонсон.

В то же время Джонсон заявил, что в начале полномасштабного вторжения далеко не все европейские политики верили в способность Украины противостоять России. В качестве примера он привел представителя из штаба канцлера Германии, который считал, что в случае неизбежного поражения Украины лучше было бы, чтобы война завершилась как можно скорее.

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«Я считал это глубоко ошибочным и думал, что мы должны помочь украинцам оказывать сопротивление. Они хотели оказывать сопротивление, хотели бороться и защищать свою страну», — сказал Джонсон.

Заметим, ранее посланник Кремля Кирилл Дмитриев распространил пост, в котором утверждал, что Джонсон «саботировал» неудачные мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле в марте 2022 года.

Напомним, посол Великобритании в Украине Нил Кромптон заявил, что Украина должна и дальше активно развивать собственный оборонно-промышленный комплекс, чтобы усиливать позиции на поле боя и в конце концов заставить Россию во главе с Владимиром Путиным сесть за стол переговоров.

По его словам, война превратилась в противостояние двух военно-промышленных комплексов, поэтому Украине важно сохранять темп развития оборонного производства и продолжать оказывать давление на Россию.

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