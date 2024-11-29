Джонсон сделал заявление о переброске британских войск в Украину

Британцы могут находиться в составе европейских миротворческих сил.

Войска Великобритании должны помогать защищать границу Украины в рамках любого мирного соглашения и должны быть развернуты для содействия поддержанию режима прекращения огня.

Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью The Telegraph.

"Ответственность за охрану любой возможной будущей линии прекращения огня в Украине должна быть передана многонациональной группировке европейских миротворческих сил", — подчеркнул он.

По словам политика, под "прекращением огня" говорится о размещении европейской миротворческой миссии, включая британский контингент: "Не могу себе представить, чтобы такая европейская операция могла бы быть осуществлена без участия британцев".

Британский политик отмечает, что речь идет не о боевых войсках, чтобы противостоять армии РФ. Речь идет о "части решения", где миротворческие силы контролируют границу и помогают украинцам. Ведь присутствие солдат из стран НАТО в составе миротворческих сил ООН на территории Украины вдоль линии прекращения огня стало альтернативой 5 статьи Устава.

Также бывший премьер Британии напомнил, что в 1994-м Лондон сотрудничал с Москвой и избавил украинцев ядерного оружия, которое бы защитило их от ужаса, с которым они столкнулись сейчас.

"Мы были частью этого. Мы подписали меморандум. Мы несем моральную ответственность за их положение", – добавил Джонсон.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ответил, отправит ли НАТО свои войска в Украину. В частности, сам Рютте считает "немудрой" такую идею.

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