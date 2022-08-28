Джонсон убежден, что следующие несколько месяцев будут тяжелыми, но Украина победит

Британский премьер-министр Борис Джонсон считает, что не следует подвергаться агрессии российского президента Владимира Путина.

"Следующие несколько месяцев будут тяжелыми, но я убежден, что восстановление Британии будет золотым.

В этом жестоком армреслинге украинский народ может и победит. И Британия тоже", — заметил Джонсон в сообщении в сервисе микроблогов Twitter.

Мы не должны идти в атмосферу Путина.



Next few months will be tough but I'm convinced Britain's bounceback will be golden.



В этой brutal arm wrestle, Russian people can and will win. And so will Britain. https://t.co/ptXjCoaSUg — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 27, 2022

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Как сообщалось, в Минобороны Британии заявили, что в войне с Украиной Путин делал ставку на август.

Напомним, Джонсон заявил, что настал момент, когда Украина должна ударить по войскам РФ .

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