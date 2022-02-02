Джонсон в разговоре с Путиным предупредил Россию о "трагических последствиях" в случае нападения на Украину

Джонсон в разговоре с Путиным предупредил Россию о "трагических последствиях" в случае нападения на Украину

Ключевыми темами переговоров были эскалация конфликта у границ и "гарантии безопасности" Москвы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 2 февраля провел телефонный разговор с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. Переговоры прошли после вчерашнего визита британского премьера в Украину.

Об итогах разговора сообщили в Администрации Кремля и Даунинг-стрит.

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Как говорится в сообщении пресс-службы президента РФ, ключевыми темами переговоров Бориса Джонсона и Владимира Путина были эскалация конфликта у украинских границ и "гарантии безопасности" Москвы. Президент России в разговоре с Джонсоном обвинил Киев в "саботаже" Минских соглашений, а НАТО раскритиковал за политику открытых дверей.

"С тороны обменялись мнениями в контексте ситуации на Донбассе и обеспечения так называемых "гарантий безопасности" для России. Обращено внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей. Отмечено неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские беспокойства, ссылаясь на так называемую политику "открытых дверей" альянса, что противоречит основному принципу неделимости безопасности", — говорится в заявлении на сайте Кремля.

В резиденции премьер-министр отметили, что Джонсон во время разговора выразил "глубокую обеспокоенность" по поводу российской агрессии РФ и предупредил Путина, что дальнейшее вторжение в Украину будет "трагическим просчетом".

"Он подчеркнул необходимость найти путь, который уважает как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону. Премьер-министр подчеркнул, что согласно политике открытых дверей НАТО все европейские демократии имеют право стремиться к членству в НАТО. Это право в полной мере распространяется на Украину. Борис Джонсон подчеркнул важность диалога и дипломатии, а также необходимость вовлечения Украины в переговоры", — сказали на Даунинг-стрит.

I spoke to President Putin this afternoon to express my deep concern about Russia’s hostile activity on the Ukrainian border.



Any further incursion into Ukrainian territory would be a tragic miscalculation.



Dialogue and diplomacy is the only way forward. pic.twitter.com/zljO2y9Tj9 — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2022

Напомним, вечером вторника, 1 февраля, в Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с целью обсудить рост российской агрессии против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский принял британского премьера в Мариинском дворце в Киеве.

ТСН.ua собрал главные тезисы по результатам переговоров украинского лидера и главы правительства Британии.

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