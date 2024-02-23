Джонсон заявил, что при Трампе мир был "безопаснее и стабильнее"

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение о том, что мир чувствовал себя более "безопасным и стабильным" во время пребывания у власти в США Дональда Трампа.

Об этом политик сказал, выступая на Конференции консервативных политических действий, сообщает Politico.

"Оглядываясь на последний срок правления Трампа, можно не сомневаться, что мир чувствовал себя более безопасным, спокойным и стабильным", — подчеркнул Джонсон.

По его словам, сейчас большая часть мира "желает стабильности, сопровождающейся сильным и решительным лидерством Америки".

К слову, Джонсон и Трамп имели относительно близкие отношения, когда оба были в должности. Президент даже подобострастно назвал премьер-министра "британским Трампом".

Напомним, ранее Борис Джонсон оценил, как победа Дональда Трампа на выборах повлияет на поддержку Украины. Мол, он "не бросит украинцев".

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