Джонсон: Зеленский изменил позицию по соглашению о добыче полезных ископаемых

По его словам, в Украине многие были недовольны тем, как развивались события.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский полностью изменил свое отношение к соглашению о добыче полезных ископаемых между США и Украиной после напряженной встречи в Белом доме.
Об этом пишет The Hill.
"Я очень благодарен и рад, что Зеленский за последние несколько дней резко изменил свою позицию. Он фактически извинился за все это. И сказал: "О нет, нет, мы таки хотели бы это соглашение". Думаю, его ждало грубое пробуждение", — заявил Джонсон в субботнем радиоинтервью для WABC 77.
По его словам, в Украине многие были недовольны тем, как развивались события.
"Конечно, мы все были расстроены, но мы должны вернуть его за стол переговоров", — добавил он.
Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сказал, что Дональд Трамп все еще "предан соглашению о редкоземельных минералах".
Спикер Палаты представителей США Джонсон также выступает за немедленное заключение соглашения о редкоземельных металлах.
Президент Владимир Зеленский в свою очередь заверил, что соглашение о минералах и безопасности Украина готова подписать "в любое время и в любом удобном формате".
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