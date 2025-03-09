Джонсон: Зеленский изменил позицию по соглашению о добыче полезных ископаемых

По его словам, в Украине многие были недовольны тем, как развивались события.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский полностью изменил свое отношение к соглашению о добыче полезных ископаемых между США и Украиной после напряженной встречи в Белом доме.

Об этом пишет The Hill.

"Я очень благодарен и рад, что Зеленский за последние несколько дней резко изменил свою позицию. Он фактически извинился за все это. И сказал: "О нет, нет, мы таки хотели бы это соглашение". Думаю, его ждало грубое пробуждение", — заявил Джонсон в субботнем радиоинтервью для WABC 77.

По его словам, в Украине многие были недовольны тем, как развивались события.

"Конечно, мы все были расстроены, но мы должны вернуть его за стол переговоров", — добавил он.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сказал, что Дональд Трамп все еще "предан соглашению о редкоземельных минералах".

Спикер Палаты представителей США Джонсон также выступает за немедленное заключение соглашения о редкоземельных металлах.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заверил, что соглашение о минералах и безопасности Украина готова подписать "в любое время и в любом удобном формате".