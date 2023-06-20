Джонсону запретили посещать парламент: какая причина

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон лишился специального доступа в парламент после согласия депутатов с выводами отчета, что Джонсон говорил им неправду о вечеринках сотрудников на Даунинг Стрит в разгар ограничений во время эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Sky News.

Депутаты 354 голосами против семи проголосовали за поддержку отчета комитета, признавшего, что Борис Джонсон "сознательно много раз вводил парламент в заблуждение".

Среди однопартийцев Джонсона из Консервативной партии "за" проголосовали 118, а 225 воздержались.

Депутаты-авторы отчета предложили наказать Джонсона 90-дневным отстранением от работы в парламенте, если бы он не сложил полномочия. Также предложили лишить его права доступа к парламенту как бывшему депутату, что вызвало значительную критику сторонников Джонсона.

Расследование скандальных вечеринок Бориса Джонсона

6 июля 2020 года Борис Джонсон вместе с сотрудниками сфотографировали на террасе резиденции на Даунинг Стрит. В это время по всей Британии тогда был введен чрезвычайно жесткий карантин через Covid-19.

Сотня работников британского правительства получили письмо с такими словами: "Привет все, мы пережили чрезвычайно трудный период, так что давайте воспользуемся хорошей погодой и соберемся на социально дистанцированный коктейль в саду Даунинг-стрит 10 в этот вечер. Приходите с шести. Выпивку несите свою".

После этого в Великобритании обнародовали доклад о скандальных вечеринках, которые проходили в резиденции бывшего британского премьера.

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