Джорджа Мэлони готова номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира, но есть одно условие
Премьер-министр Италии выразила надежду, что президент США сможет достичь справедливого мира в Украине.
Италия готова поддержать амбиции Дональда Трампа на международной арене и даже способствовать получению им престижнейшей награды мира — Нобелевской премии мира, но только при реальных достижениях в вопросе завершения войны в Украине.
Об этом премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Риме в пятницу, 23 мая.
Условие для награды
В ответ на вопросы журналистов о новых мирных инициативах Белого дома, Мэлони отметила, что возлагает большие надежды на способность Трампа повлиять на ход истории.
«Я надеюсь, что однажды мы сможем дать Нобелевскую премию мира Трампу. И я верю, что если он сможет изменить ситуацию в этом вопросе, он также сможет изменить ситуацию для справедливого и длительного мира для Украины», — подчеркнула глава итальянского правительства.
Она добавила, что в случае успеха Италия не будет стоять в стороне
«И тогда, наконец, мы тоже могли бы номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира», — заявила Мэлони.
Контекст заявления
Заявление прозвучало на фоне активизации переговорного процесса. Именно в Абу-Даби завершился первый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ, где обсуждаются параметры завершения войны.
Слова Мэлони можно расценивать как дипломатический сигнал Вашингтона: Европа готова признать лидерство Трампа, но ожидает от него не просто «заморозка» конфликта, а достижение справедливого мира, гарантирующего безопасность Украины.