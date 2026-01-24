Джорджа Мэлони готова номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира, но есть одно условие

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони / © Associated Press

Италия готова поддержать амбиции Дональда Трампа на международной арене и даже способствовать получению им престижнейшей награды мира — Нобелевской премии мира, но только при реальных достижениях в вопросе завершения войны в Украине.

Об этом премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Риме в пятницу, 23 мая.

Условие для награды

В ответ на вопросы журналистов о новых мирных инициативах Белого дома, Мэлони отметила, что возлагает большие надежды на способность Трампа повлиять на ход истории.

«Я надеюсь, что однажды мы сможем дать Нобелевскую премию мира Трампу. И я верю, что если он сможет изменить ситуацию в этом вопросе, он также сможет изменить ситуацию для справедливого и длительного мира для Украины», — подчеркнула глава итальянского правительства.

Она добавила, что в случае успеха Италия не будет стоять в стороне

«И тогда, наконец, мы тоже могли бы номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира», — заявила Мэлони.

Контекст заявления

Заявление прозвучало на фоне активизации переговорного процесса. Именно в Абу-Даби завершился первый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ, где обсуждаются параметры завершения войны.

Слова Мэлони можно расценивать как дипломатический сигнал Вашингтона: Европа готова признать лидерство Трампа, но ожидает от него не просто «заморозка» конфликта, а достижение справедливого мира, гарантирующего безопасность Украины.