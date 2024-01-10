Э-повесток может не быть: Гончаренко сообщил новости о законопроекте о мобилизации

В частности, депутаты предлагают ввести основание для увольнения со службы военнослужащих, чьи родственники погибли при участии в АТО.

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке предлагает ряд изменений в правительственный законопроект о мобилизации. В частности, предлагается исключить норму о повестках в ТЦК по электронной почте.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко 10 января.

"Важные новости по мобилизационному законопроекту. Комитет по нацбезопасности предлагает учесть еще некоторые моменты, которые также отражены в моем альтернативном законопроекте", – говорится в заявлении политика.

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Гончаренко уточнил предложения комитета по законопроекту о мобилизации:

предоставление отсрочки от мобилизации соискателям образования при условии его последовательного получения без учета специальности (профессии);

предоставление отсрочки зачисленным на обучение в интернатуру;

предоставление отсрочки для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки (в правительственном законопроекте речь шла о полной ставке);

исключение повесток по электронной почте;

введение оснований для увольнения со службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО;

сокращение срока увольнения срочников.

Отметим, накануне Гончаренко также сообщил, что Минобороны соглашается с тем, чтобы оставить отсрочку от мобилизации для людей с инвалидностью третьей группы.

Народный избранник также информировал, что в законопроекте о мобилизации срок военной службы может быть определен в 36 месяцев. В то же время для боевых подразделений он может быть меньше.

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