Дональд Трамп, Кир Стармер и Эмманюэль Макрон / © ТСН.ua

Реклама

Европейские лидеры стремятся удержать президента США Дональда Трампа вовлеченным в урегулирование войны в Украине, одновременно демонстрируя, что именно они готовы работать над послевоенными гарантиями безопасности для Киева, а президент России Владимир Путин — нет.

Об этом говорится в статье The New York Times.

В августе европейские лидеры одобрили инициативу Трампа по быстрому заключению мира в Украине. В то же время они усомнились, что ему удастся реализовать это в сжатые сроки, которые он определил после встречи с Путиным на Аляске.

Реклама

ЕС пытается удержать Трампа в мирном процессе и на своей стороне

Когда перспектива быстрых переговоров начала исчезать, европейские государства переключили усилия на удержание президента США в процессе и на своей стороне. Их стратегия сводится к демонстрации готовности Европы работать над послевоенным будущим Украины, тогда как Путин отказывается делать шаги навстречу.

Именно по этой причине 4 сентября в Париже состоялась встреча лидеров европейских стран-членов «коалиции желающих», которые присоединились как лично, так и дистанционно, чтобы обсудить план защиты Украины от нового вторжения после завершения войны.

В то же время они отмечают Трампу: война продолжается из-за нежелания Путина выполнять обещания относительно серьезных переговоров.

«Европейцы готовы сделать решающий вклад в сильные гарантии безопасности для Украины после достижения переговорного решения», — заявил представитель правительства Германии Стефан Корнелиус.

Реклама

До реального решения еще далеко: признаков, что президент России отказался от своих максималистских требований, почти нет.

Европа давит на США для новых санкций против России

Несмотря на заявления Трампа о скорой встрече Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, российский диктатор отказывается брать на себя какие-либо обязательства. Европейские лидеры изначально не питали иллюзий относительно готовности Путина к такому диалогу. Для него Украина не является отдельным государством. Поэтому они использовали нежелание главы Кремля как аргумент для усиления давления на Белый дом, добиваясь новых экономических санкций против России.

Трамп на этой неделе подтвердил задержку встречи:

«Я разговариваю об этом с президентом Путиным и президентом Зеленским. Что-то произойдет, но они еще не готовы», — сказал президент США журналистам.

Реклама

Трамп признал, что урегулирование войны оказалось сложнее, чем он ожидал

Европа активизировала критику Путина

Европейские политики в то же время активизировали публичную критику Путина, адресованную и самому Трампу, который часто подчеркивает свои хорошие личные отношения с российским лидером. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Путина «военным преступником», а президент Франции Эмманюэль Макрон — «хищником и людоедом».

Мерц, Макрон и британский премьер Кир Стармер возглавляют «коалицию желающих», в которую входят и страны, чьи лидеры поддерживают тесные контакты с Трампом, в частности Финляндия. По словам аналитиков, их работа над деталями гарантий безопасности для Украины на этой неделе стала ответом России.

"Европейские лидеры подают сигнал Белому дому, что стратегия туманных, громких, но нереализованных заявлений должна завершиться«, — подчеркнул экс-министр обороны Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг.

Реклама

В то же время остаются открытыми вопросы, в частности — согласится ли Германия отправить войска в Украину для поддержания мира, или ограничится обучением, вооружением и помощью с воздуха и моря.

Несмотря на это, Европа стремится демонстрировать единство.

Посол Финляндии в Германии Кай Зауэр отметил, что любое мирное соглашение возможно только при двух условиях: согласия России на прекращение огня и поддержки со стороны США.

Какая польза от европейского плана по гарантиям безопасности?

По мнению экспертов, Европа выиграет от наработки четкого плана гарантий безопасности еще до того, как Путин согласится на перемирие или встречу с Зеленским. Это позволит подкрепить позиции президента Украины во время сложных переговоров, в частности в вопросе возможных территориальных уступок Москве.

Реклама

«Чтобы закончить эту войну, Украине нужна уверенность, что в ближайшие несколько лет не начнется новая. Чтобы сделать это убедительным, нужны заверения, гарантии», — отметила старший аналитик Европейского совета по международным отношениям Яна Пуглиерин.

В то же время она подчеркнула: «95% всех этих усилий направлены на то, чтобы удержать Трампа в процессе и обеспечить за Европой место за столом переговоров».

Напомним, по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже 4 сентября Зеленский и Макрон сообщили о ключевых договоренностях относительно гарантий безопасности для Украины. Они будут касаться военной поддержки Украины и послевоенной безопасности. Так, 26 стран готовы присоединиться к миротворческой миссии в Украине после прекращения огня для предотвращения будущей агрессии и обеспечения мира.

Кроме того, члены «коалиции» приняли решение о поставках Украине ракет большой дальности, что значительно усилит оборонные возможности страны.

Реклама

Макрон также анонсировал, что в ближайшие дни будет официально подтверждена поддержка со стороны США.

Зеленский подчеркнул, что членство Украины в ЕС рассматривается как неотъемлемая часть гарантий безопасности.