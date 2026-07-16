«Единственная в Европе»: премьер Словении назвал, в чем уникальность Украины

Янез Янша / © AP

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В Украине идет война нового типа, и именно Украина является единственным государством, которое способно вести такую борьбу.

Об этом премьер-министр Словении Янез Янша заявил во время брифинга после состоявшегося 15 июля в Киеве саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», сообщает Укринформ.

«Сейчас мы сталкиваемся с чем-то новым — это новый вид войны. И сейчас Украина — единственная страна в Европе, а возможно, и в мире, которая подготовлена и ведет такую войну», — заявил Янша.

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Он подчеркнул, что все стремятся к скорейшему завершению войны.

«Но мы знаем, что Россия будет готова к переговорам, к серьезным переговорам только тогда, когда Украина станет еще сильнее, а Россия — слабее. Это единственный путь, который я вижу», — добавил политик.

Также премьер-министр Словении признал, что в начале полномасштабного вторжения европейские страны слишком медленно оказывали помощь Украине, а ее объемы были недостаточными. В то же время сейчас, по его словам, есть немало поводов для оптимизма, в частности, благодаря стремительному развитию украинских оборонных способностей.

Янша, ранее занимавший пост министра обороны, выразил убеждение, что благодаря международной поддержке, а также заключенным в последние месяцы контрактам и договоренностям Украина будет значительно лучше подготовлена к предстоящей суровой зиме.

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Он также напомнил, что Словения поддерживает Украину с самого начала полномасштабной войны. Премьер отметил, что входил в состав первой иностранной делегации, прибывшей в Киев уже через две недели после начала российского вторжения.

Янша признал, что тогда существовали сомнения относительно того, выживет ли Украина, однако сейчас ситуация кардинально изменилась. По его словам, за Украиной стоит весь демократический мир, а ее «будущее гораздо ярче, чем четыре года назад».

Ранее сообщалось, что Украина постепенно меняет характер войны, все активнее нанося удары по военным и энергетическим объектам далеко в тылу России.

Мы ранее информировали, что Украина вышла на производство 10 миллионов дронов в год и планирует увеличить этот показатель вдвое.

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