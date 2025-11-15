Единственное, что Трамп до сих пор не решил: президент США намекнул на сроки окончания войны

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп амбициозно заявил, что "единственное", чего он "еще не решил" – это война Российской Федерации в Украине.

Об этом он высказался в интервью британскому телеканалу GB News.

Трамп раз хвастался, что урегулировал восемь войн. Пока осталась Россия и Украина. По его словам, эта война "никогда не должна была начаться".

"Эта война никогда не должна была начаться. Это ужасная кровавая бойня, самая большая со времен Второй мировой. Мы жмем на них из-за Индии и нефти, другие страны тоже выходят, потому что когда Россия продает нефть, она имеет деньги действовать. Думаю, мы это решим. Надеюсь, скоро", - заявил глава Белого дома.

Американский президент рассказал, мол, "очень хорошие отношения с Путиным". Якобы в том числе и потому считал, что урегулирование войны будет "легкой задачей". Ведь, отметил Трамп, ранее улаживал продолжавшиеся десятилетиями большие конфликты всего за несколько дней.

"Даже Индия и Пакистан — ядерные государства — были на грани великой войны. Я сказал им: если будете воевать, не будет торговых соглашений. И через 48 часов мы уладили конфликт", - подчеркнул американский лидер.

Напомним, ранее Трамп заявил, что ситуация вокруг начавшейся Российской Федерацией войны в Украине больше не угрожает мировой войной. Потому что, мол, ему удалось "объединить НАТО, собрать всех вместе". Президент США также в очередной раз заявил, что остановил восемь войн, а завершение им девятой – впереди.

