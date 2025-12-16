Единственный реалистичный сценарий завершения войны: Портников о переговорах

Виталий Портников объяснил, почему планы Трампа не остановят войну / © ТСН.ua

Настоящий мирный процесс возможен только посредством усиления обороноспособности Украины и истощения российского режима.

Такое мнение высказал украинский публицист и журналист Виталий Портников.

Портников напомнил, что уже несколько недель подряд главной политической темой в Украине и за ее пределами остается мирный план, предложенный Трампом.

Различия в позиции Киева, Вашингтона и Москвы

По словам журналиста, главное отличие украинского подхода состоит в стремлении сохранить контроль над всеми территориями, которые сейчас содержат ВСУ. Речь идет, в частности, о части Донецкой области, которую Владимир Путин стремится полностью захватить.

Киев также настаивает на своем праве на вступление в НАТО. Кроме того, Украине нужны такие гарантии безопасности, которые предполагали не только символическую поддержку, но и реальное участие союзников в случае новой агрессии со стороны России.

«Вопрос заключается не столько в том, почему американцы могут поддержать украинское видение, сколько в том, почему россияне вообще должны согласиться на любой из предложенных планов. Ведь в Кремле уже заявили, что значительная часть пунктов даже трамповского плана для них неприемлема», — рассуждает Портников.

Какова цель Путина в переговорах

По его мнению, цель Путина — выиграть время, продолжая войну и избегая серьезного давления со стороны Запада.

В то же время Портников считает, что такая затяжка не удается Путину в полной мере. Несмотря на мирную риторику, Дональд Трамп ввел новые санкции против российских нефтяных компаний. Кроме того, появились сигналы о поддержке США украинских ударов по танкерам так называемого теневого флота.

«Европейцы недавно согласовали бессрочную блокировку российских активов, что открывает путь к репарационному кредиту для Украины. Теперь для этого не нужно единогласное голосование, которое раньше могла блокировать Венгрия», — объясняет эксперт.

Что будет, если Украину заставят уступить часть территорий

Портников подчеркнул, что Конституция Украины не допускает изменения территориального устройства.

«Даже проведение референдума не гарантирует поддержку таких решений большинством граждан. А международное право, в свою очередь, не признает изменения границ вследствие агрессии или аннексии — именно того, что Украина переживает последние годы», — отметил он.

Что касается гарантий безопасности, Портников уверен, что США не будут вступать в конфликт с Россией в случае новой агрессии против Украины. Более того, сегодня нет уверенности даже в готовности НАТО действовать в соответствии с 5-й статьей в случае нападения на европейскую страну.

Какая единственная гарантия безопасности Украины

По мнению Портникова, единственная надежная гарантия — это сама Украина, которая будет хорошо вооруженным государством с развитым военно-промышленным комплексом и собственными ракетами.

«Украина, нападение на которую нанесет России такие болезненные потери, что будет сдерживать ее от дальнейшей агрессии. Но такое государство может возникнуть только при условии поддержки союзников — и только тогда, когда его не будут принуждать к разоружению, как того стремятся в Москве», — пояснил он.

Но Путин в свою очередь не желает отказываться от идеи «демилитаризации» Украины.

Единый реалистичный сценарий

Портников считает, что единственный реалистический сценарий — это истощение российского государства. Чтобы режим Путина больше не смог выдвигать ультиматумы ни Украине, ни Западу.

И только тогда появится возможность для настоящих переговоров. К тому времени мирный процесс остается своеобразным крутящимся волчком, но не продвигается вперед», — подытожил журналист.

Ранее президент Владимир Зеленский ответил, что будет, если Путин не захочет мира.