"Единственный способ остановить войну": Зеленский о вступлении в НАТО, плане победы и торговле территориями

Конец войны придет, когда Путин окажется в изоляции и будет вынужден сесть за стол переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что официальное приглашение Украины в НАТО – это "единственный способ" заставить Россию остановить войну.

Об этом он рассказал в интервью Financial Times после того, как в четверг, 17 октября, в Брюсселе проинформировал 27 лидеров ЕС о своем плане победы и встретился с крупнейшими политическими партиями Европарламента.

Чем важно приглашение Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что приглашение Украины в Альянс укрепило бы дипломатические пути государства до окончания войны.

По его словам, присоединение Украины к возглавляемому США военному альянсу — первый из пяти шагов его "плана победы", который имеет решающее значение для того, чтобы посадить президента России Владимира Путина за стол переговоров.

"Мы не можем быть очень сильными без приглашения [в НАТО – ред.], которое укрепляет наши дипломатические пути к прекращению войны. Эта война закончится, когда Путин окажется в изоляции и будет подталкиваться другими партнерами к дипломатии", — подчеркнул президент.

В то время как все члены НАТО согласились, что Украина стоит на "необратимом пути" к членству в Альянсе, США и Германия выступили против официального приглашения Киева из-за страха эскалации конфликта с Россией. Некоторые официальные лица также предположили, что вступление в НАТО может быть использовано как разменная монета в любых переговорах с Москвой.

"Приглашение в НАТО поднимет моральный дух нашего народа и наших солдат. Приглашение означает еще один шаг к НАТО, а значит, их дети не будут умирать [на войне – ред.]. Никогда. Потому что мы будем членами НАТО. Если мы не получим приглашение в НАТО, моральный дух будет падать", – заметил Зеленский.

Реакция НАТО на "план победы"

Зеленский сравнил дебаты по "плану победы" с предварительными обсуждениями поставок Украине систем ПВО Patriot или истребителей F-16. Он напомнил, что партнеры Украины сначала категорически отрицали возможность такой помощи, но затем постепенно пришли к согласию.

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"Реакция на план победы такая же, как на Patriot и F-16... Но мы должны это сделать. Это единственный способ выжить. Война не закончится, пока Путин не почувствует, что должен ее закончить. А он понимает только силу", – заметил президент.

Он добавил, что создание подобных условий зависит не от России, а от воли партнеров Украины.

"Большинство на нашей стороне. Но мы должны продолжать давить на других", – отметил Зеленский.

Три пути сотрудничества с США после выборов

В следующем месяце в США пройдут выборы, по результатам которых изберут нового президента. Зеленский признал, что результат выборов в США будет решающим для будущего Украины и ее амбиций по вступлению в НАТО.

Financial Times отмечает, что вице-президент и кандидат от Демократической партии на пост президента США Камала Харрис заявила, что в будущем обсудит членство Украины в НАТО, а кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал военную помощь США Киеву и заявил, что урегулирует конфликт, как только его изберут.

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"Я не знаю, что нам предложат после выборов [президента США – ред.]. Но сейчас мы видим три разных пути", – сказал Зеленский.

Одним из таких путей, по словам украинского президента, будет продолжение поддержки, но союзники все еще "боятся некоторых рисков".

"В зависимости от того, кто победит в гонке за кресло в Белом доме, мы видим [два – ред.] других пути. Будет ли это более позитивным? Или менее позитивным? Честно говоря, я не знаю. И это очень чувствительно для нашего народа ", – отметил президент Украины.

Мир в Украине и "торговля территориями"

Президент Зеленский неоднократно заявлял, что достижение мира в Украине возможно исключительно при условии соблюдения международного права и ни при каких обстоятельствах не будет предусматривать какой-либо торговли суверенитетом или территориями.

В Интервью FT он подчеркнул, что партнеры никогда открыто не предлагали Украине обменять оккупированные Россией территории на членство в НАТО.

"Люди никогда этого не говорили. Они боятся сказать это [мне в глаза – ред.]", — заметил Зеленский.

Он добавил, что те чиновники, которые имеют какие-либо предложения по завершению войны в Украине, должны "открыто выложить их на стол" и вести диалог с украинской стороной, без привлечения "какой-то третьей стороны".

Президент также отметил, что открыт для мирных предложений от других стран, если они "реальны".