"Единственный вопрос в стране, по которому существует консенсус": 80% израильтян поддерживают Украину

Израиль многим помогает Украине. Помощь велика: гуманитарная помощь, помощь системами раннего оповещения, поддержка Украины на международной арене. Иерусалим постоянно поддерживает Украину в ООН.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью BBC News Украина.

"На всех уровнях и по разным каналам мы поддерживаем Украину – и я уверен, что эта поддержка здесь чувствуется. И это то, что мы слышали, что в Украине понимают, что Израиль оказывает большую и важную поддержку Украине. Да, есть открытые вопросы, есть просьбы со стороны Украины, в Израиле эти просьбы рассматривают", — сказал Бродский.

По его словам, в израильском обществе существует консенсус по поводу Украины, ведь более 80% израильтян поддерживают Украину.

"Кстати, почти нет вопроса, по которому 80% израильтян имели бы единое мнение. Израильтяне обычно по всем ключевым вопросам практически пополам делятся, так сложилось исторически, у нас всегда существуют споры, политическая борьба, практически по всем вопросам всегда есть два противоположных мнения. По вопросу поддержки Украины нет двух мнений, есть одно мнение. Более 80% говорят, что Украину нужно поддерживать", — подчеркнул посол.

Однако есть вопросы по вариантам такой поддержки. Бродский говорит, что правительство, в отличие от рядовых граждан, должно нести ответственность за безопасность всего государства, всех граждан и должно подходить ко всем вопросам осторожно и ответственно.

"И здесь возникает вопрос, не навредит ли какой-то шаг безопасности Израиля. А не сделаем ли мы что-нибудь, что не решит проблемы Украины, но приведет к возникновению новой войны на Ближнем Востоке или приведет к терактам и гибели израильтян. И здесь существует тонкая грань, которую опасно переходить", — заметил посол.

Напомним, отношения между Украиной и Израилем за последний год были не лучшими. Украинское руководство неоднократно критиковало израильские власти за нерешительную военную поддержку. Израиль все списывал на собственные проблемы безопасности, мол, самим нужна эта военная поддержка.

Однако в последние месяцы, кажется, лед тронулся. На пресс-конференции 24 февраля, отвечая на вопрос о помощи, которую оказывает Израиль, президент Зеленский сказал: "Я знаю все ответы на ваш вопрос, но я не могу вам их дать. Я не могу подставить улучшение отношений Украины и Израиля, которые начались".

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