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Единство, правила и безопасность: о чем говорил Буданов на Форуме Единства
Единство украинцев, одинаковые правила для всех и надлежащая поддержка ветеранов – вопросы безопасности и сохранения государства во время войны.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов на Форуме Единства в Киеве, организованном Общественно-военным движением .
Буданов подчеркнул, что единство для Украины не абстрактный политический лозунг, а условие выживания государства в условиях войны.
" Единство - это основа государства, это залог в наше время выживания государства. Единство - это единое целое, единые правила, объединяющие все наше государство, всех его граждан, независимо от того, какой они национальности ", - сказал он.
Отвечая на вопрос, может ли закон быть одинаковым ориентиром для всех во время войны, руководитель ОП подчеркнул, что именно общие правила должны объединять государство и граждан.
" Единые правила для всех. И именно это должно быть ", - отметил Буданов.
Отдельно он остановился на теме ветеранов, увязав ее с безопасностью страны. По словам Буданова, ветеран — это человек, сознательно вставший на защиту государства и рискнувший собственной жизнью.
" Этот человек для себя точно когда-то дал ответ, кто он и что для него есть государство, рискнул самым главным - своей жизнью ", - сказал руководитель ОП.
Буданов подчеркнул, что государство должно быть максимально благодарно ветеранской среде и заботиться об условиях жизни, реабилитации, психологической поддержке, возвращении к мирной жизни, ветеранского спорта и социальных программах.
По его словам, единство не может быть только военной или послевоенной категорией.
" Единство либо есть, либо его нет ", - подытожил он.
Напомним, что во время ІІІ Конференции по реинтеграции ветеранов «От службы к возможностям» Буданов отмечал, что ветеран должен стать реальным моральным авторитетом украинского общества , и задача государства создать все условия для его самореализации.