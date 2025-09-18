Единство Стармера и Трампа трещит по швам из-за войны в Украине: как разошлись взгляды

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер / © Associated Press

Несмотря на взаимные заявления об уважении и тесном сотрудничестве, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер не смогли сохранить единый фронт в вопросе войны между Россией и Украиной. Хотя оба лидера отмечали желание прекратить огонь, они разошлись во мнениях относительно лучших методов давления на президента России Владимира Путина, который в последние недели усилил атаки на Украину.

Об этом пишет Politico.

Разногласия в подходах

Во время совместной пресс-конференции в четверг, 18 сентября, Трамп заявил, что он все еще разочарован Путиным, но уклонился от многочисленных вопросов о своих дальнейших действиях.

«Он действительно меня подвел», — сказал Трамп о кремлевском диктаторе, прежде чем перейти к теме «семи войн», которые он пытался закончить.

Стармер, отметивший, что Трамп «возглавил путь» в попытках закончить войну в Украине, был гораздо более решительным относительно необходимости усиления экономического давления на Москву. Он также прямо указал на то, что Путин ужесточил свои атаки на Украину после его встречи с Трампом в прошлом месяце.

«В последние дни Путин показал свое настоящее лицо, совершив наибольшую атаку с начала вторжения, с еще большим кровопролитием, еще большим количеством невинных жертв и беспрецедентными нарушениями воздушного пространства НАТО. Это не действия того, кто хочет мира», – заявил Стармер.

Географическая удаленность против прямой угрозы

В косвенном ответе на утверждение Трампа, что США и Великобритания географически удалены от боевых действий и что война «не влияет» ни на одну из стран, Стармер отметил, что Россия в последние дни обстреляла Британский совет в Киеве, а также посольство Европейского Союза, кроме того, были вторжение дронов в воздушное пространство.

По словам Стармера, последние цели Путина демонстрируют новое «безрассудство», и призвал к более жесткому ответу.

«Мы должны оказывать дополнительное давление на Путина. Только тогда, когда президент оказывал давление на Путина, он изъявлял любое желание двигаться», — сказал Стармер.

На вопрос в конце пресс-конференции о том, готов ли он ввести дополнительные санкции против России, Трамп ответил, что Европа должна сначала прекратить закупки нефти у России.

«Если цена на нефть снизится, Путин откажется. У него не будет выбора. Я готов делать другие вещи, но не тогда, когда люди, за которые я борюсь, покупают нефть у России», — подчеркнул Трамп.

Напомним, Трамп заявил, что война в Украине, которая уже «забрала миллионы душ», могла перерасти в Третью мировую . Главной причиной нападения на Украину Трамп назвал отсутствие уважения у Кремля к предыдущей администрации Белого дома.