Единство страны уже "идет трещинами": экс-президент Украины предостерег от "разборок"

Бывший президент Украины Леонид Кучма

Несмотря на то, что война с Россией еще продолжается, в Украине появляются внутренние трещины в единстве общества, а в политикуме растут популистские процессы и разговоры о разделении власти.

Об этом заявил бывший президент Украины Леонид Кучма в интервью BBC News Украина

О 2014 г

Кучма описал свои ощущения в начале конфликта как ярость на Россию и стыд за неготовность Украины.

«Ярость» и «стыд»: ярость на Россию, стыд за нашу неготовность и нерешительность. Украинские солдаты, которых ставили на колени какие-то «зеленые человечки», — картина, за которую я до сих пор испытываю жгучий стыд».

О феврале 2022 года

В первые дни широкомасштабного вторжения Кучма чувствовал боль за жертвы и гордость за единство нации.

«Боль» и «гордость». Боль за наши жертвы — за героев, которые закрыли собой страну в первые дни российского нашествия, и за мирных людей, которых похоронили руины варварских и почти безнаказанных бомбардировок. А гордость — за невероятное единство нации, которое тогда проявили все: и армия, и общество, и власть».

Об осени 2025 года

Кучма объяснил, что сейчас у него доминируют надежда и тревога, потому что война еще продолжается, а единство общества начинает разрушаться.

«Сегодня два главных слова для меня — „надежда“ и „тревога“. Надежда, потому что многие признаки позволяют надеяться, что война таки движется к концу. А тревога, потому что война еще далеко не закончилась, а необходимое для борьбы единство где-то уже „идет трещинами“.

И хотя общество остается в целом сплоченным, внутри начинаются какие-то «разборки», в политикуме разворачиваются популистские процессы, пошли разговоры о выборах, уже планируют, как делить власть и нацеливаются на «булаву». Люди добрые, рано!».

