Эффект домино: в Палате представителей США призвали предоставить Украине танки, чтобы подтолкнуть Германию к помощи

В Палате представителей США призвали администрацию президент Джо Байдена предоставить Украине танки, чтобы подтолкнуть к таким же решениям Германию.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на американские СМИ.

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США, республиканец Майкл Маккол призвал администрацию объявить о предоставлении танков Украине, чтобы заставить Германию и другие страны сделать это самое.

США должны принять меры, чтобы подтолкнуть европейские страны к действиям и помочь Украине избежать длительной кровавой войны на истощение и "медленное кровотечение без шансов на победу".

Вашингтон должен объявить, что собирается предоставить танки Abrams, «хотя бы один», считает политик. "Из того, что я слышал, Германия ожидает, что мы возьмем на себя инициативу", — сказал он.

По его словам, это создаст эффект домино, что заставит другие страны Европы отправить танки Leopard 2.

"Даже если мы скажем, что собираемся дать Abrams, думаю, этого будет достаточно для Германии", – сказал Маккол.

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Передача танков Leopard Украине: детали

Канцлер Германии Олаф Шольц уклоняется от решения по поставке в Украину танков Leopard. Он постоянно заявляет о риске войны между РФ и НАТО.

В США выразили разочарование по поводу нерешительности Германии из-за колебаний с передачей Украине танков Leopard-2 для противостояния РФ.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий подверг критике Германию за промедление с военной помощью Украины танками Leopard 2.

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