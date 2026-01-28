Эффективность БЭБ заметно возросла: за год объемы изъятия нелегального табака увеличились почти на 60%.

Реклама

За год объемы изъятой нелегальной продукции выросли почти на 60%, а доля «тени» на рынке сигарет сократилась почти на шесть процентных пунктов, — об этом свидетельствуют аналитические данные за 2025 год, опубликованные сегодня директором Бюро Александром Цивинским.

По официальным данным БЭБ, в 2025 году по фактам незаконного оборота табачных изделий в Единый реестр досудебных расследований было внесено 304 уголовных производства. Из них 170 дел было направлено в суд, а по результатам рассмотрения уже вынесено 110 обвинительных приговоров, что свидетельствует о высокой результативности досудебного расследования.

Почти +60% к исключениям: что именно остановили

В 2025 году общая ориентировочная стоимость изъятой нелегальной табачной продукции составила 2,234 млрд. грн., что почти на 60% больше, чем в 2024 году (1,4 млрд. грн.).

Отдельно в БЭБ отмечают: ключевым показателем стала остановка 28 промышленных производственных линий, то есть прекращение самого нелегального производства, а не только изъятие отдельных партий товара.

Конкретные цифры: что изъяли правоохранители

В рамках уголовных производств в 2025 году изъято:

2 074 533 пачки сигарет

351 072 кг табака

9590580 марок акцизного налога

2 540 000 бумажных гильз

4 542 939 единиц упаковки

497 623 коробки фильтр-палочек

Кроме того, на нужды Вооруженных сил Украины было передано 4260 пачек сигарет и один автомобиль.

«Тень» сокращается: что происходит с рынком

По данным, доля нелегального обращения сигарет последовательно уменьшается: с 21,8% в 2023 году — до 15,9% в 2025 году.

Общее сокращение за три года составляет 5,9%, что подтверждает эффективность системных мер контроля и противодействия нелегальному рынку.

Легальный сегмент восстанавливается: рост через РРО

Параллельно фиксируется рост легального обращения табачной продукции. После незначительного спада в 2024 году (118,08 млрд грн против 119,68 млрд грн в 2023 году), в 2025 году выручки из-за РРО выросли до 152,47 млрд грн.

В БЭБ отмечают, что это свидетельствует о возобновлении и расширении легального рынка.

Проблемы законодательства: что мешает действовать быстрее

В то же время в Бюро обращают внимание на законодательные ограничения. Действующая система ответственности предусматривает конфискацию только оборудования, в то время как другое имущество правонарушителей остается в их собственности.

Для усиления ответственности БЭБ предлагает отнести преступления, предусмотренные ч. 1-2 ст. 204 УК Украины, в категорию тяжких. Это позволит применять негласные следственные действия и конфискацию всего имущества правонарушителей.

Технические ограничения и региональное присутствие

Еще одна проблема — отсутствие изменений в постановление Кабинета Министров №1450 от 27 октября 2001 года. После принятия закона о БЭБ право использования специальных технических средств для негласного получения информации осталось при ГНА Украины, что критически влияет на способность БЭБ бороться с незаконными производителями. Ведомство уже направило соответствующий проект на рассмотрение правительства.

Также сейчас функционирует только 9 территориальных управлений БЭБ, укомплектованных на 27–60%, что ограничивает работу на общегосударственном уровне. Завершение формирования региональной структуры определено одним из приоритетов.

Современные инновации: спутниковый мониторинг табака

Совместно с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства БЭБ начало спутниковый мониторинг посевов табака. Проверка показала значительную разницу между задекларированными площадями (840 га) и фактическими посевами (14 800 га), что свидетельствует о масштабе теневого выращивания сырья.

Приоритет на 2026 год

В Бюро подчеркивают: несмотря на сложность ситуации, именно системные изменения, усиление ответственности и межинституционное взаимодействие дают ощутимый результат.

Противодействие нелегальному рынку табака и дальнейшее уменьшение доли теневого производства и оборота табачных изделий определено одним из ключевых приоритетов деятельности БЭБ на 2026 год.