"Его, балбеса, давно пора спасать": Арестович просит предоставить Бутусову государственную охрану из-за вероятной ликвидации

"Его, балбеса, давно пора спасать": Арестович просит предоставить Бутусову государственную охрану из-за вероятной ликвидации

Алексей Арестович считает, что Бутусова уже спланировали как очередного Гонгадзе.

Представитель ТКГ по Донбассу и внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович просит предоставить редактору Цензор.нет Юрию Бутусову государственную охрану. Он убежден, что на журналиста готовят покушение, а счет уже идет на дни.

Об этом Арестович написал в своем Facebook.

Внештатный советник главы Офиса президента считает, что Бутусов "давно уже не общественный деятель и не журналист, а черный пропагандист с признаками распада личности, многократно пойманный не просто на прямой лжи, а просто уже на человеческой неадекватности ".

"То, что он уже не вполне адекватный, было видно на пресс-конференции. Никто в здравом уме не позволит себе так разговаривать с Президентом страны", — объяснил Арестович.

Советник Андрея Ермака уверен, что Бутусова "очень качественно накачивают психологически", что показала и "история с выстрелом", по факту которого завели уголовное дело.

"Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе. Такими темпами ему остается очень недолго – счет идет на дни, максимум – недели ", – заявил Арестович.

По словам советника Ермака, Бутусова ликвидируют те, кто его и "накачивает", и это по плану станет сигналом к началу массовых беспорядков.

Арестович подчеркивает, что такой сценарий очень выгоден для России, чтобы напасть именно в этот период.

"Срочно буду просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать ", — написал в своем посту Арестович.

Кроме того, он заявил, что Бутусов формально "больше не может считаться журналистом с точки зрения профессиональной этики, а комиссия по журналистской этике должна дать оценку его действиям".

"Если журналист сфотографировался с оружием или в форме с нашивкой – он принял сторону и больше не может быть журналистом и освещать происходящее в конфликте", — подчеркнул Алексей Арестович.

Напомним, во время пресс-конференции Владимира Зеленского 26 ноября между президентом и Бутусовым произошла ссора. Зеленский заявил, что Бутусов неоднократно "сливал" внутреннюю государственную информацию. Президент Украины также рассказал, как познакомился с журналистом, заявив, что тот обиделся, потому что не получил должность в Минобороны.

После того Государственное бюро расследований заявило, что проверит законность действий журналиста Юрия Бутусова на видео, которое он выложил на своей странице в Facebook. На нем журналист производит выстрелы из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм. Он сопровождает свой выстрел словами: "по оккупантам огонь". Позже Бутусов дописал, что видео было снято очень давно и с тренировок.

ДБР открыло уголовное дело по видео, где Юрий Бутусов стреляет из гаубицы | Новости Украины

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