"Его дом никогда не бомбили ракетами": Зеленский резко ответил "другу Путина" Берлускони

По мнению Зеленского, если бы Берлускони лично приехал в Украину и собственными глазами увидел, что здесь происходит, он изменил бы мнение о РФ.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал пророссийские заявления бывшего премьер-министра Италии и лидера партии Forza Italia Сильвио Берлускони.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с премьером Италии Джорджей Мелони.

Зеленский отметил, что каждый человек имеет право на свои собственные взгляды, но само общество дает политикам мандат выражать те или иные мнения. Сейчас мы видим мощную поддержку Украины от итальянского общества.

"Италия понимает, что мы исповедуем одинаковые ценности. Господин Берлускони… Его дом никогда не бомбили ракетами ежедневно. Слава богу, что к нему на танке во двор не заехал его партнер из Российской Федерации, не уничтожил его родных и близких. Я думаю, господин Берлускони из-за блекаута не просыпался в 3 ночи и не начинал стирать одежду, готовить кушать на два дня вперед своим детям, потому что следующие два-три дня может просто не быть света из-за большой братской любви российского народа", – отметил президент Украины.

Он подчеркнул, что желает мира Италии, чтобы никому не пришлось пережить ужас, который переживают сейчас украинцы.

"Это большая трагедия. А чтобы до конца формировать свое мнение, мне кажется, нужно сюда приехать и увидеть своими глазами, что здесь происходит. И тогда, если человек приедет и увидит (политик или неполитик), что произошло, какие кровавые следы оставила "братская" Россия, тогда мы будем общаться на одном уровне", — подытожил Зеленский.

Напомним, бывший премьер Италии Берлускони набросился с критикой на премьера Джорджию Мэлони за то, что она встретилась с украинским президентом на полях саммита ЕС в Брюсселе. По словам Берлускони, Москва не начала войну, если бы Зеленский "прекратил атаковать Донбасс".

В МИД Украины заявили, что "бессмысленные обвинения Берлускони в адрес украинского президента – попытка поцеловать по локти в крови руки Путина".

После этого заявления политик начал оправдываться и заявил, что "всегда был на стороне украинского народа и мира".

Осенью прошлого года Берлускони вызвал скандал в Италии, когда заявил, что возобновил связь с Путиным и обменялся с ним письмами и подарками. Итальянский политик получил от диктатора 20 бутылок водки. В ЕС заявили, что подобные подарки нарушают европейские санкции, введенные после вторжения РФ в Украину.