"Его привел ко мне Аваков": Ермак рассказал, как познакомился с Бурбой

Ермак познакомился с Бурбой, когда тот был начальником ГУР МО.

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о знакомстве с экс-руководителем военной разведки Минобороны Василием Бурбой, на которого, по словам главы государства Владимира Зеленского, готовилось покушение. Ермак говорит, что инициатором их личного общения был сам Бурба.

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал в интервью "РБК-Украина".

По его словам, их встреча состоялась еще, когда Бурба был начальником главного управления разведки Минобороны. Познакомил их бывший глава МВД Арсен Аваков, представивши их друг другу, сказал: "А теперь оставлю вас вдвоем".

"Его привел ко мне Арсен Аваков. Арсен Борисович сказал, что со мной хочет поговорить один человек... И дальше господин Бурба начал мне рассказывать о том, что ему известно о якобы существовании каких-то пленок, на которых есть мой брат, и что он может помочь мне решить какую-то проблему", — отметил Ермак и добавил, — "Я ему ответил, что у меня нет проблем и ничего не нужно "решать". Я знаю, что мой брат — порядочный человек. И если он что-то и нарушил, то будет отвечать, как и любой другой. Это было мое первое знакомство с Василием".

Заметим, что Василий Бурба возглавлял главное управление разведки Минобороны Украины с 2016 года и летом 2020 был уволен. Его имя в этом году снова появилось в медиа после выхода громкого расследования Bellingcat по спецоперации по задержанию наемников-"вагнеровцев".

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