"Его украинские корни и продолжение": нардепка Ясько намекнула, что родила от Саакашвили

1 июня, в День защиты детей, 32-летняя депутат Елизавета Ясько, находившаяся в отношениях с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, объявила, что стала мамой.

Ясько написала трогательный пост в Facebook, посвященный своему материнству. Особое внимание она обращала, что воспитывает ребенка сама. И хотя нардепка прямо не пишет, кто является отцом малышей, из контекста можно догадаться, что намекает она именно на Саакашвили.

"Никогда себе не могла представить, что рядом на свободе и в здоровье не будет отца ребенка в очень важные моменты, которые мы планировали быть вместе. Мой ребенок — это моя любовь. Для отца наш ребенок — это его украинские корни и украинские продолжения, о котором он мечтал и так хотел иметь, гордясь своим паспортом гражданина Украины. Мы совсем по другому все представляли. Обстоятельства и реальность были совсем другими. По сути из родителей ребенка – только ты у ребенка есть. Рядом только ты – мама, которая выполняет за двоих две функции, и мамы и папы. Ты одна, но таких как ты сейчас тысячи украинских женщин, которые сейчас знают, что такое борьба за свободу и свободное будущее наших детей", — отметила Ясько.

Когда родился ребенок и его пол нардепка не указала.

В издании "Tabloid.pravda" указали, что отцом ребенка является 55-летний Михеил Саакашвили.

Напомним, в феврале этого года нардепка Ясько заявила, что прекратила отношения с Саакашвили.

О том, что она встречается с Саакашвили и он уже расстался с женой, Лиза Ясько объявила осенью 2021-го. Также Елизавета Ясько сказала, что ей стыдно за комментаторов, обсуждающих ее личную жизнь.

В свою очередь жена экс-президента Грузии Сандра Рулофс заявила, что информация об отношениях Ясько и Саакашвили была для нее неожиданностью.

Напомним, 1 октября 2021 года в Грузии Михеила Саакашвили задержали по возвращении в Грузию и поместили в пенитенциарное учреждение. После заключения его состояние здоровья резко ухудшилось. В его организме обнаружили якобы следы смертельного яда.