«Его время иссякнет»: сенатор США объяснил, почему Путин тянет войну к зиме

Путин / © Associated Press

Реклама

Диктатор Путин не заинтересован в прекращении боевых действий до наступления зимы, поскольку может рассчитывать использовать холодный сезон для усиления давления на Украину и получения дополнительных рычагов.

Об этом сенатор Том Тиллис заявил на брифинге для журналистов в Киеве, информирует РБК-Украина.

Реклама

По словам сенатора, у Путина нет никакого интереса уменьшать интенсивность боевых действий перед зимой. По убеждению Тиллиса, будь диктатор «интеллектуально честным с самим собой», то признал бы сложность собственного положения.

Реклама

«Его время иссякает. Его экономика страдает. Он собирается пройти через выборы. Ему придется рассмотреть принудительную мобилизацию после того, как он выплачивает тысячи долларов, чтобы поощрить людей идти добровольцами и забирает заключенных и отправляет их на поле боя», — отметил Тиллис.

Все это, по словам сенатора, свидетельствует о действиях «отчаянного деспота». Тиллис подчеркнул, что этой зимой партнеры должны приложить максимум усилий для поддержки Украины, поскольку именно на холодный период Путин делает ставку, рассчитывая получить дополнительные рычаги влияния.

Тиллис напомнил, что с зимы 2022 года ни разу не наблюдал серьезной заинтересованности Путина в прекращении боевых действий накануне холодов.

«Совершенно очевидно, что у них есть план уничтожения инфраструктуры. Очевидно, что они хотели бы оставить широкие слои населения без горячей воды и тепла. Это просто его привычная тактика», — сказал сенатор.

Реклама

Он также выразил сомнение по поводу искренности Кремля в вопросе переговоров. Тиллис вспомнил встречу Трампа и Путина на Аляске, отметив, что вскоре после нее Россия, по его словам, лишь усугубила враждебные действия.

Сенатор убежден, что сейчас Путин не находится в более сильной позиции. Напротив, по оценке Тиллиса, украинцы, по меньшей мере, имеют равные позиции за столом переговоров, а благодаря устойчивости населения и президента могут даже иметь несколько больше сил.

«ВСУ проделали чрезвычайную работу, отразив нападение того, кого мы все считали почти равным соперником для Соединенных Штатов до февраля 22 года. Россияне доказали, что, за исключением разве что ядерного арсенала, они могут только надеяться быть почти равным соперником украинской армии», — подытожил сенатор.

Ранее сообщалось, что Путин считает, что война против Украины развивается в соответствии с его планом и в конце концов завершится победой России.

Реклама

Мы ранее информировали, что журналист Виталий Портников заявил, что у России нет ресурсов, которые можно было бы сравнить с совокупными возможностями Запада, поэтому Кремль может искать другой способ изменить ход войны.

Новости партнеров

Новости партнеров