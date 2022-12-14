"Его жизнь станет невыносимой": Дмитрий Гордон жестко обратился к Поворознюку

Украинский журналист Дмитрий Гордон требует от одиозного аграрного бизнесмена и президента ФК "Інгульець" Александра Поворознюка опровержение заявления об "агенте фсб" и извинений в ближайшие несколько дней.

"Мне недавно прислали видео, есть такой Поворознюк. Это такая жирная задница, которая сидит на двух стульях и ни на одном усидеть не может. Поросячьи глазки. И он какой-то бизнесмен. Я вообще не знал, кто он, пока не появилось вирусное видео - помнишь, в первые дни войны, там, где он говорил: "Вова, давай"?",- говорит Гордон.

Поворознюк этот записал видео и сказал, что Гордон - агент фсб и у Гордона кватира в Москве.

"Я эту тварь - мммм и "иссушу". Обещаю всем во всеуслышание. Он, кстати, четырежды судимый и сидевший чувак за мошенничество, драки и что-то такое. Прекрасный бизнесмен, президент футбольного клуба "Ингулец". Я этому аграрному бизнесмену тупорылому повторяю: либо он извинится публично и скажет "Я сказал, что Гордон является агентом фсб и имеет квартиру в москве - это неправда", либо его жизнь станет невыносимой. Это я обещаю публично и слов никогда на ветер не бросаю", - сказал Гордон.

Он добавил, что никогда не скажет плохое о журналисте, который будет говорить ложные вещи о нем, и никогда не скажет на кого-то слабого, кто захочет его обидеть, так как ему все равно.

"Я никогда не скажу плохого про журналиста, который будет оговаривать меня, я с журналистами никогда не имел судов, ничего. Я никогда не скажу на кого - то слабого, кто захочет меня обидеть - мне все равно. Но когда эта тварь, президент клуба, такой крутой бизнесмен, надел, с*ка, во время войны на себя эти погоны, военную форму - аферист, чистый аферюга. Вот с ним я сделаю неприятные вещи, уничтожу его репутацию, посвящу ему время и наглядную покажу: смотрите, вот эта жирная задница наврала, сказала неправду, пробовала меня очернить. Не извинился и за это получит", - заявил Гордон.

Журналист добавил, что у Поворознюка есть несколько дней для извинений.

"Поэтому я хочу сказать, что у него еще есть несколько дней, конечно. Несколько дней, не больше, для извинений. Но если он не извинится, я ему не завидую. Если он думает, что я в суд пойду против него, то я судиться с ним не буду", - сказал Гордон.