"Ехал как сумасшедший" в авто жены Медведчука на фальшивых номерах: подробности задержания Кивы

"Ехал как сумасшедший" в авто жены Медведчука на фальшивых номерах: подробности задержания Кивы

Оказалось, что одиозный политик не являлся "целью" полицейских.

1 ноября в сети появилась информация о том, что нардепа от партии ОПЗЖ Илью Киву задержали на Столичном шоссе в Киеве и вручили сообщение о подозрении. Патрульные среагировали на грубое нарушение автомобилем, в котором находился Кива, ПДД.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал источник в силовых структурах.

Как выяснили правоохранители, Кива ехал в машине, записанной на супругу народного депутата Виктора Медведчука.

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"Он просто нарушили, ехал с бешеной скоростью, как сумасшедший. Его остановила патрульная полиция. Это никакая не спецоперация", — объяснил источник.

Собеседник также уточнил, что кроме того, что автомобиль, на котором передвигался Кива, зарегистрирован на Оксану Марченко, на машине были и фальшивые номера.

Сам нардеп позже заверил всех, что с документами на машину все хорошо. Это якобы даже подтвердила вызванная на место происшествия следственно-оперативная группа.

Патрульные полицейские составили протокол на водителя Кивы за нарушение ПДД и отпустили.

Напомним:

Видео со стрельбой из автомата, которую устроил в день убийства Степана Бандеры народный депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива, также стало поводом для возбуждения уголовного производства.

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