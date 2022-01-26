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Экологические проблемы и открытие пунктов пропуска: состоялось первое в 2022 году заседание ТКГ

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Экологические проблемы и открытие пунктов пропуска: состоялось первое в 2022 году заседание ТКГ

Associated Press

В ОБСЕ отметили, что на оккупированном Донбассе на 75% уменьшились обстрелы.

В среду, 26 января, состоялось первое в 2022 году заседание Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщили пресс-службе Украинской делегации для участия в ТКГ.

На заседании представитель страны-агрессора в ТКГ Борис Грызлов прокомментировал возможное признание Россией "независимости" фейковых "ЛНР" и "ДНР". Такую инициативу он назвал "лишь обращением 11 депутатов" и заявил, что РФ поддерживает выполнение "Минских соглашений".

Спецпредставитель ОБСЕ в Украине и ТКГ, посол Микко Киннунен отметил, что благодаря договоренностям от 22 июля 2020 СММ ОБСЕ зафиксировала на 75% уменьшение обстрелов.

"В то же время не достигнуто полного прекращения нарушений РПО, что приводит к потерям в ВС Украины и разрушению гражданской инфраструктуры. В этой связи были продолжены консультации по разработке дополнений к договоренностям 22.07.20. Также уделено внимание необходимости практической имплементации итогов "Парижского саммита" в части, касающейся противоминной деятельности", — говорится в сообщении.

Украина предложила 4 этапа процедуры поиска без вести пропавших. Также Украина предложила открытие КПВВ "Счастье" (зеркальный на Луганск), однако одно такое предложение не было поддержано ОРЛО со ссылкой на необходимость одновременного открытия "Счастье" (на НКТУ — "Луганск") и "Золотое" (на НКТУ — "Первомайское").

"В рамках работы подгруппы по социально-экономическим вопросам участники обсудили дополнительные варианты выплаты маломобильным лицам, ряд экологических вопросов: загрязнение воды, дополнительный визит инспекторов МАГАТЭ в ОРДО и активизацию работы группы экспертов по затоплению шахт, также обсудили возможность обработки блоков вопросов восстановления социально-экономических связей после обеспечения устойчивого всеобъемлющего режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

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