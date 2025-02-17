Экономическая колонизация Украины: что предусматривает соглашение Трампа – The Telegraph предоставила подробности

Соглашением о полезных ископаемых президент США Дональд Трамп требует большей доли ВВП Украины, которая превышает репарации, наложенные на Германию за Первую мировую войну (Версальский договор 1919 года – международное соглашение, официально завершившее ее – ред.). Это означает экономическую колонизацию Украины, ведь речь идет не только о важных минералах, но и о всей инфраструктуре: от портов до нефти, газа и большей части ресурсов страны.

Об этом говорится в The Telegraph со ссылкой на черновик контракта от 7 февраля 2025 года.

Этот контракт предполагает получение США значительного контроля над украинскими ресурсами, в том числе полезными ископаемыми, нефтью, газом, портами и другой инфраструктурой. Условия контракта фактически определяют экономическую зависимость Украины от США на неопределенный срок.

США должны получать 50% доходов от добычи украинских ресурсов, а также 50% от финансовой стоимости новых лицензий на монетизацию ресурсов, выдаваемых третьим лицам.

Также в тексте соглашения говорится, что США будут иметь первоочередное право на покупку экспортных полезных ископаемых из Украины, что предоставляет Вашингтону фактически суверенный контроль над большей частью украинской сырьевой экономики.

Более того, так называемый инвестиционный фонд США и Украины, который поможет "избежать выгод для вражеских сторон конфликта от восстановления Украины", будет иметь "исключительное право устанавливать метод, критерии отбора, сроки и условия всех будущих лицензий и проектов".

"Похоже, этот контракт был написан частными юристами, а не Государственным департаментом или Министерством торговли США", – пишет The Telegraph.

Украина может потерять контроль над частью собственных стратегических ресурсов

Титан, вольфрам, уран и редкоземельные металлы, содержащиеся в недрах украинских территорий, могут оказаться уже не под контролем Украины.

"Если этот проект будет реализован, требования Трампа составят большую долю украинского ВВП, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору, позже уменьшенные на Лондонской конференции в 1921 году и по плану Дауэса в 1924-м", – пишет The Telegraph.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поддерживает заключение соглашения с США по инвестициям в добычу полезных ископаемых, однако, по его словам, контракт должен содержать пункты о гарантиях безопасности для Украины.