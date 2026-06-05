Владимир Путин. / © Associated Press

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Чиновники страны-агрессорки России продолжают игнорировать экономические проблемы и дефицит топлива во время Петербургского международного экономического форума. Они отчаянно представляют фасад экономической стабильности.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Заместитель главы администрации президента-диктатора Максим Орешкин заявил, что экономика России за последние три года выросла на 10%, тогда как, выразился он, экономика Европы за этот же период выросла всего на 3%. Кроме того, он рассказывал, мол, уровень безработицы в стране самый низкий в мире, а в экономике «нет сбоев».

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В то же время министр финансов России Антон Силуанов заявил, что якобы правительство РФ вскоре погасит свой внешний долг и что за три года реальные доходы государства выросли более чем на 24%.

Вице-премьер-министр России Александр Новак нагло отчитывался, что внутренний рынок топлива в России остается «стабильным», а цены на заправках растут в соответствии с инфляцией.

Реальное состояние экономики России

Однако, отмечают американские специалисты, экономика Российской Федерации переживает гораздо худшие времена, чем утверждают чиновники. Ведь Кремль оказывает приоритет поддержанию видимости экономической стабильности, в то же время проводя экономически неоптимальную политику, которая будет иметь долгосрочные экономические последствия.

Чрезвычайно низкий уровень безработицы в стране отражает тот факт, что Россия испытывает нехватку рабочей силы и влечет за собой инфляцию заработной платы в гражданском и оборонном секторах. Это способствует общей инфляции.

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Москва также борется с проблемами ликвидности и высоким уровнем внешнего долга после того, как постепенно истощила ликвидные резервы своего суверенного фонда благосостояния для финансирования войны в Украине.

Между тем чиновники в Белгородской, Курской, Московской и Ленинградской областях в последние дни начали ограничивать продажу бензина из-за роста дефицита топлива, наступившего из-за ударов Украины по нефтяной инфраструктуре страны-агрессорки. Собственный дефицит у России может обостриться в ближайшие недели и месяцы.

Аналитики подчеркивают, что генеральный директор второго по величине российского банка «ВТБ» Андрей Костин заявил Reuters, что экономический рост России может остановиться в этом году, поскольку высокие расходы по займам способствуют капиталовложениям. Финучреждение не ожидает, что экономика агрессорки вырастет на 0,5%, которые прогнозируют российские чиновники на 2026 год.

«Российские чиновники на Петербургском международном экономическом форуме продвигают нарратив о стабильной экономической ситуации, несмотря на увеличивающийся дефицит топлива, рост долга и стагнацию экономического роста, поскольку Кремль предоставляет приоритет финансированию своей войны в Украине, несмотря на экономические расходы», — отмечают в ISW.

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Война разрушает экономику РФ — последние новости

Британский военный эксперт Гемиш де Бреттон-Гордон отмечает, что для Путина начинается самый опасный этап. Одной из причин является то, что война пришла в РФ, поэтому Москва и Петербург уже не в безопасности. Кроме того, в крупных городах уже боятся призыва, ведь раньше фюрер пополнял свое войско преимущественно за счет бедных регионов.

В то же время Reuters пишет о экономический «шторм» в РФ. Экономика агрессора быстро замедляется под давлением санкций и расходов на войну. Эксперты предупреждают, что Кремль стоит перед жестким выбором между рецессией и сокращением финансирования военных действий в Украине.

Дата публикации 10:52, 03.06.26 Количество просмотров 898 Россияне в панике из-за атаки на Санкт-Петербург

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