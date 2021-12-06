"Экономический паспорт украинца": Зеленский внес в Раду соответствующий пакет законопроектов

Проект закона №6394 определен как безотлагательный.

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады пакет законопроектов об "экономическом паспорте". Благодаря которому дети, родившиеся в Украине, будут получать собственные средства на счета от рентных платежей.

Об этом идет речь на сайте украинского парламента.

В частности, на портале Верховной Рады указывается номер и дата регистрации самого проекта закона об "экономическом пассопрте": №6394 от 06.12.2021. Он определен как неотложный. В то же время сам текст документа отсутствует. Кроме него, в парламент внесены еще три сопутствующих законопроекта: №6395 (о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта), №6396 (о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения средств Фонда будущих поколений), № 6397 (о внесении изменений в Административный и Уголовный кодексы Украины для ответственности за нарушение интересов участников Фонда будущих поколений).

Напомним, 1 декабря в своем ежегодном послании к парламенту Зеленский заявил, что до 10 декабря внесет в Верховную Раду законопроект об "экономическом паспорте украинца", которым предусмотрено открытие персональных счетов для детей, где будут накапливаться платежи от использования недр.

В свою очередь, глава Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев объяснил, когда дети достигнут совершеннолетия, на их счетах будет по 10 тысяч долларов. Они смогут потратить эти деньги на образование или на них приобрести собственное жилье в стране. Предполагают, что такую возможность будут давать детям, родившимся с 2019 года.

Отметим, что об "экономическом паспорте украинца" шла речь еще в предвыборной программе нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Предполагалось, что каждый украинец, рожденный после 1 января 2021 года, сможет накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ. А после достижения гражданами совершеннолетия, они смогут перечислять средства на личные счета.